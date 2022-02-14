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Кремль заявил о доработке внешнеполитической концепции России

Представитель Кремля Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию РФ доработают
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения», — сказал представитель Кремля. По его словам, примерно неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции РФ.

«И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что США когда не испытывали «дефицит настойчивости и ковбойского подхода», пытаясь повлиять на союзников в Европе и заявляя, кому и что нужно делать. По его словам, страны Европы последовательно и энергично усиливают направление внешней политики и безопасности в рамках интеграционных процессах.

Марина Совина
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