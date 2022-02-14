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Найден новый способ выявления болезни Альцгеймера

Новозеландские ученые нашли новый способ определения болезни Альцгеймера по сетчатке глаза

Фото: Depositphotos.com

Новозеландские ученые из Университета Отаго нашли взаимосвязь между состоянием сетчатки глаза и проявлением болезни Альцгеймера. Это открытие может стать новым способом диагностики заболевания на ранних сроках. Результаты исследования описаны в журнале JAMA Ophthalmology.

Специалисты проанализировали когнитивные способности и данные о состоянии нервных волокон сетчатки и слоя ганглиозных клеток более 865 респондентов, рожденных в период с 1972 по 1973 год, которые наблюдались до 45 лет.

Исследователи сравнили мыслительные способности (IQ, скорость обработки информации, перцептивное мышление и другие критерии) участников в детстве и уже во взрослом возрасте. Ученые выявили, что более толстые слои ганглиозных клеток и нервных волокон сетчатки были связаны с наилучшими когнитивными показателями как в младшем возрасте, так и в зрелом. Те испытуемые, которые имели более тонкую сетчатку показали сниженную скорость мыслительной функции и реакции на получаемую информацию, определили специалисты.

В январе 2022 года специалисты Университета Карнеги-Меллона в США объяснили, в чем сложность найти эффективные методы лечения нейродегенерации при болезни Альцгеймера. Все дело в том, что модель формирования болезни оказалась более сложной, чем до этого предполагали. Ученые считают, что для терапии необходимо использовать несколько препаратов, как, например, при лечении ВИЧ-инфекции.

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Елена Апазиди
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