Врач предупредила о ложных симптомах интоксикации при омикроне

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что заражение омикрон-штаммом COVID-19 сопровождается возникновением ложных симптомов интоксикации, передает ТАСС.

Лисина сообщила, что болезнь при омикроне протекает легче, чем при дельта-штамме коронавируса. Реже наблюдаются поражения легочной ткани, кроме того, наблюдаются клинические признаки.

«Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — предупредила врач.

Терапевт добавила, что такие симптомы характерны и для гриппа, поэтому при температуре с фебрильной лихорадкой выше 38 градусов необходимо сделать экспресс-тест на коронавирус, отметила врач. Однако сейчас неизвестно, как будет проявляться постковидный синдром после перенесенного омикрона.

«Мы столкнулись только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля, начала мая 2022 года», — заключила медик.

Ранее россиянам назвали способ избавиться от головной боли при омикрон-штамме. Врач-невролог Ольга Голубинская порекомендовала соблюдать покой, не покидать дом и пить больше воды.