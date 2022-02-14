На Украине оценили слова посла о возможном отказе от вступления в НАТО

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления в НАТО не соответствуют официальной позиции Киева. Об этом заявил директор украинского Центра политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко, его слова передают «Известия».

Фесенко оценил высказывание посла и заявил, что никаких переговоров о вступлении Украины в НАТО сейчас не ведется. Тему членства Украины в альянсе он назвал виртуальной и подчеркнул, что на повестке она практически не стоит. «С другой стороны, если нынешнее напряжение приведет к возникновению новой холодной войны, тогда вероятность вступления Украины в НАТО резко усилится», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что до 2014 года вступление Украины в НАТО поддерживали 20 процентов граждан. Теперь же за присоединение к альянсу выступает половина жителей страны.

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО никто не даст, уверен Фесенко, так как это будет означать капитуляцию. Но обещать взять страну в альянс Запад тоже не будет — это, считает эксперт, противоречит его политической логике и политическим интересам.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность рассмотрения вопроса об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В министерстве иностранных дел Украины назвали слова посла вырванными из контекста.