В Кремле увидели попытку Запада избежать ответа по гарантиям безопасности
Кремль видит, что Запад вместо прямого ответа на гарантии безопасности пытается избежать понимания критически важных для России проблем. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости.
Песков отметил, что российский президент Владимир Путин будет и дальше настаивать на том, чтобы западные партнеры перестали игнорировать принципиальные для Москвы вопросы по безопасности. Он напомнил, что глава государства прямо излагал свою позицию как в 2007 году, так и в 2022-м.
«Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях и попытку избежать какого-либо понимания критически важных для нас проблем», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на игнорирование Западом ключевых для России положений российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.