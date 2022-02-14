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В Кремле увидели попытку Запада избежать ответа по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль видит, что Запад вместо прямого ответа на гарантии безопасности пытается избежать понимания критически важных для России проблем. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости.

Песков отметил, что российский президент Владимир Путин будет и дальше настаивать на том, чтобы западные партнеры перестали игнорировать принципиальные для Москвы вопросы по безопасности. Он напомнил, что глава государства прямо излагал свою позицию как в 2007 году, так и в 2022-м.

«Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях и попытку избежать какого-либо понимания критически важных для нас проблем», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на игнорирование Западом ключевых для России положений российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

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Варвара Кошечкина
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