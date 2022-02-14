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Германия согласилась дать Украине денег

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил Украине кредит в 150 миллионов евро

Фото: Офис Президента Украины

Власти Германии согласились дать Украине денег и одобрили Киеву кредит на 150 миллионов евро. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц объявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляция велась на YouTube.

«Я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 миллионов евро из текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит», — сказал Шольц. Он напомнил, что в последние годы ФРГ очень поддерживала Украину финансово. «Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния», — подытожил он и добавил, что поддержка будет продолжаться.

Германия стала не первой в этом году страной, которая одобрила кредит Украине. В январе кредит в 100 миллионов долларов предложила Канада, в феврале Франция согласилась предоставить кредит в 200 миллионов евро и финансовые гарантии на сумму в миллиард евро.

Значительный объем кредитов Украина получает от объединений стран и международных организаций. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2022 года заявила, что Евросоюз предоставит новый кредит на 1,2 миллиарда евро из-за «угрозы вторжения России».

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Платон Щукин
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