Гости «Пятерочки» купили 85 тысяч тонн собственной хлебобулочной продукции сети

В прошлом году «Пятерочка» продала почти 25 миллионов слоек с сосисками собственного производства и более 10 миллионов чашек горячего кофе

Слойки с сосисками и греческие улитки с разными начинками, а также горячий кофе — латте и капучино — пользовались наибольшей популярностью у гостей магазинов «Пятерочка» в 2021 году. Такую статистику продаж продукции собственного производства привели в торговой сети.

Всего только за год покупатели магазинов «Пятtрочка» приобрели почти 85 тысяч тонн хлебобулочной продукции собственного производства. Помимо слоек с сосисками и греческих улиток, гости часто лакомились самсой с говядиной, слойками с вишней и классическими круассанами. Немногим реже в пекарнях «Пятерочки» приобретали гипфели с клубничной начинкой и «Берлинские пончики» с вареной сгущенкой. Совокупно их было продано более 16 миллионов штук.

Причем вместе с ароматной выпечкой гости магазинов нередко баловали себя и горячими напитками. В 1700 собственных кофепоинтах сети в 2021 году посетители приготовили для себя свыше 10,5 миллиона чашек кофе. Статистика свидетельствует — во всех магазинах сети кофе чаще всего приобретают по четвергам и пятницам — на эти дни приходится до 30 процентов совокупных продаж горячих напитков. А самыми популярными позициями традиционно остаются латте и капучино.

В ближайшее время ассортимент собственных пекарен «Пятерочки» будет расширяться: появится хлеб, приготовленный на каменном поду, а также ремесленные хлеба. В планах сети развитие собственного бренда СТМ, объединяющего хлеб, выпечку, горячие напитки и готовую еду, — «Пятерочка Кафе». Новый бренд не только объединит категории удобной еды, но и визуально выделит специальную зону в магазинах сети, где гости смогут быстро и комфортно перекусить, пообедать или выпить кофе с любимой выпечкой.

