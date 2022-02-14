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Муж Симоньян назвал лучший город мира

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян назвал Москву лучшим городом мира

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян, который состоит в браке главредом RT Маргаритой Симоньян, назвал Москву лучшим городом мира. Свою позицию он объяснил в беседе с изданием «Москвич Mag».

Режиссер рассказал, что с детства жил в Москве, однако со временем ради спокойного ритма переехал в Подмосковье. Несмотря на жизнь за городом, Кеосаян считает российскую столицу лучшим городом мира благодаря высокому уровню развития сервиса вне зависимости от времени суток.

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«Я пожил за границей достаточно долго: и в Нью-Йорке, и в Штутгарте, и в Лондонах-Парижах-Ниццах бывал. Москва — 24 на 7, если ты можешь позволить себе, то достать возможно все, чего нет в Мюнхене. Например, там не вызвать сантехников, потому что у них социализм, причем худшая его форма, хотя они и врут про капитализм», — заявил муж журналистки.

Ранее актер театра и кино Игорь Петренко рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Он отметил, что город более развит в плане уровня цивилизации. При этом, по мнению артиста, каждая мировая столица обладает собственной манкостью.

Нина Ташевская
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