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Деятели кино раскритиковали проект Минкульта о традиционных ценностях

Российские кинематографисты раскритиковали проект Минкультуры о традиционных ценностях
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Кинематографисты направили министру культуры России Ольге Любимовой письмо, в котором выразили мнение, что проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» может навредить отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение к Любимовой подписали более 30 российских кинематографистов, в числе которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсер Александр Роднянский, заслуженный артист России Данила Козловский.

«Данный документ в нынешней форме не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры ‎и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить», — написали деятели кино.

Авторы обращения заметили, что существующих законодательных актов достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры. Дополнительный контроль, по их мнению, лишь приведет российское кино и сериалы к «максимальному упрощению» и оттолкнет современного зрителя, который поспешит обратить внимание на зарубежные кинопродукты.

Ранее Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям. В ведомстве сообщили, что дискуссия вокруг этого документа показала необходимость поиска новых подходов. Также уточнялось, что в будущем будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволят всесторонне учесть все мнения и доводы.

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Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, критика в адрес документа обоснованна. Он также выразил надежду на продолжение работы над проектом основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей.

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Алина Гончарова
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