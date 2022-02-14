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Лукашенко обвинил Запад в стремлении воевать на Украине чужими руками

Президент Лукашенко заявил о попытках Запада устроить войну чужими руками на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Западные страны пытаются устроить на Украине войну чужими руками, так как не умеют по-другому. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

«А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — отметил глава государства. При этом, по его словам, часть украинских политиков уже осознала стремления европейских государств и всячески пытается отбрыкиваться от этой линии.

«И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война», — обвинил Лукашенко американских дипломатов.

Ранее белорусский телеведущий Григорий Азаренок призвал оправдать прогнозы украинских СМИ и «разнести Киев ядерными ракетами». «А на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую [президента России Владимира] Путина», — отмечал пропагандист.

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Алевтина Запольская
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