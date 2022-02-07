В Белоруссии захотели «разнести Киев ракетами» и поставить статую Путина

На фоне сообщений западных СМИ, которые обвиняют Россию и Белоруссию в подготовке к войне на Украине, Москве и Минску следует «оправдать эти прогнозы» и «разнести Киев ядерными ракетами». С таким заявлением выступил белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире телеканала CTV, запись программы доступна на YouTube.

Журналист пояснил, что иностранная пресса пытается выставить противников Украины «страшными людьми», а потому им следует подтвердить опасения недругов и начать наступление на республику. «Ворвемся с Севера и Запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую [президента России Владимира] Путина», — предложил Азаренок.

Телеведущий также захотел, чтобы из глаз монумента «светили лазеры», заражая население «вирусом диктатуры», от которого «не спасут локдауны и вакцинации». При этом он окрестил сумасшедшими тех, кто верит в подобные прогнозы.

Азаренок не раз открыто угрожал противникам белорусских властей, в том числе призывая к расправе. В частности, он называл российского журналиста Юрия Дудя «вшивой гнидой», телеведущую Ксению Собчак падлой и «адской лошадью», европейских политиков «деградантами и мутантами», а белорусских оппозиционеров «представителями третьего пола».