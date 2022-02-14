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Лукашенко заявил о нежелании воевать с Украиной

Александр Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к обострению отношений с Украиной

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Белоруссия непричастна к обострению отношений между Россией и Украиной, а также никак не стремится усугублять этот конфликт. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

По словам политика, его страна не желает воевать с украинскими гражданами, а также выяснять «кто прав, кто виноват» в этом противостоянии. «Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на непричастность Белоруссии в развязывании конфликта указывает и поведение национальных медиа, которые ведут «совершенно по-другому», нежели на Украине. «Потому что СМИ — это артподготовка современной войны», — сказал глава государства.

Ранее белорусский телеведущий Григорий Азаренок призвал оправдать прогнозы украинских СМИ и «разнести Киев ядерными ракетами». «А на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую [президента России Владимира] Путина», — отмечал пропагандист.

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Алевтина Запольская
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