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Спецслужбы отчитались о ликвидации банды хакеров

ФСБ: хакерская группировка Lurk прекратила свое существование

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Хакерская группировка Lurk, участники которой приговорены к различным срокам лишения свободы, прекратила существование. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

В спецслужбе отчитались, что в результате оперативных и процессуальных действий было ликвидировано организованное преступное сообщество. «Используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — добавили в ФСБ.

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5 февраля

Как обнаружило следствие, подсудимые с декабря 2015-го по апрель 2016 года создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к сетям банков и крупных компаний. После этого члены группировки похитили более 1,2 миллиарда рублей. Они также получили доступ к базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Ранее 14 февраля суд Екатеринбурга вынес приговор лидеру группировки Lurk Константину Козловскому. Его признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса России, включая организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации. Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии.

Марина Совина
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