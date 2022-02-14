Спецслужбы отчитались о ликвидации банды хакеров

Хакерская группировка Lurk, участники которой приговорены к различным срокам лишения свободы, прекратила существование. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

В спецслужбе отчитались, что в результате оперативных и процессуальных действий было ликвидировано организованное преступное сообщество. «Используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — добавили в ФСБ.

Как обнаружило следствие, подсудимые с декабря 2015-го по апрель 2016 года создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к сетям банков и крупных компаний. После этого члены группировки похитили более 1,2 миллиарда рублей. Они также получили доступ к базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Ранее 14 февраля суд Екатеринбурга вынес приговор лидеру группировки Lurk Константину Козловскому. Его признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса России, включая организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации. Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии.