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В России вынесли приговор лидеру хакерской группировки

Суд приговорил лидера хакерской группировки Lurk Козловского к 14 годам колонии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Суд Екатеринбурга вынес приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому. Его приговорили к 14 годам колонии. О решении российской судебной инстанции сообщает ТАСС.

«Константина Козловского признать виновным <…> и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — сказала судья. Соответствующее решение было вынесено в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Как уточняет РИА Новости, Козловского признали виновным по ряду статей уголовного кодекса России, включая организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации.

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Суд также признал участников группировки виновными в инкриминируемых им преступлениях. В зависимости от роли их обвинили в мошенничестве в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенном группой лиц; организации либо участии в преступном сообществе, создании и распространении вредоносных компьютерных программ, а также неправомерном доступе к компьютерном информации. Всего по делу проходят 22 фигуранта, один из них находится в розыске.

Как обнаружило следствие, подсудимые с декабря 2015 года по апрель 2016 года создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к сетям банков и крупным компаниям. После этого члены группировки похитили более 1,2 миллиарда рублей. Они также получили доступ к базе данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что судья попросила адвокатскую палату наказать юриста Федора Акчермышева, защищающего Козловского. Адвокат пришел на заседание по делу лидера группировки в маске с надписью «цирк».

Константина Козловского и других участников хакерской группы Lurk задержали в 2016 году. По версии следствия, Козловский и Владимир Грицан создали группировку в декабре 2013 года. Разработанная ими троянская программа Lurk внедрялась в корпоративные сети вместе с файлами и позволяла получать доступ к компьютерам руководства и бухгалтеров организаций.

Маргарита Щигарева
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