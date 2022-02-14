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Путин выступит на итоговой коллегии МЧС

Президент Путин на этой неделе выступит на итоговой коллегии МЧС в режиме видеоконференции

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в расширенном заседании коллегии МЧС России. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента главы государства также отметил, что Кремль не анонсирует кадровые темы, и не стал говорить о возможных сроках назначения главы МЧС.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет, он занял пост министра в 2018 году. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.

В декабре 2021 года в правительстве Иркутской области опровергли слухи о назначении губернатора Игоря Кобзева на должность руководителя МЧС России.

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Евгения Куликова
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