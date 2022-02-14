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Мэр российского города покинул свой пост

Глава Башкирии Хабиров сообщил об уходе мэра Уфы Грекова с должности
Сергей Греков

Сергей Греков. Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Мэр Уфы Сергей Греков досрочно покинул свой пост. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, пишет «Интерфакс».

По словам Хабирова, уход Грекова с поста мэра российского города связан с тем, что ему поступило предложение возглавить полномочное представительство республики в Москве в должности заместителя премьер-министра регионального правительства.

Хабиров добавил, что предложил возглавить администрацию Уфы мэру Нефтекамска Радмиру Мавлиеву, который в понедельник, 14 февраля, досрочно прекратил свои полномочия. «Сегодня в 17 часов состоится городской совет, где будет рассмотрено решение о назначении исполняющим обязанности Мавлиева», — сказал глава Башкирии.

Сергей Греков стал мэром Уфы в январе 2021 года, сменив на этом посту Ульфата Мустафина. До назначения на должность в течение месяца он был первым замглавы администрации города. В период с 1993 по 2000 год работал инженером, а потом на руководящих должностях в нескольких компаниях нефтяной отрасли.

Ранее стало известно, что глава администрации Евпатории Роман Тихончук по результатам оценки своей деятельности и итогов работы ушел в отставку. Отмечается, что работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений.

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Юлия Ямпольская
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