Мэр российского города покинул свой пост
Мэр Уфы Сергей Греков досрочно покинул свой пост. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, пишет «Интерфакс».
По словам Хабирова, уход Грекова с поста мэра российского города связан с тем, что ему поступило предложение возглавить полномочное представительство республики в Москве в должности заместителя премьер-министра регионального правительства.
Хабиров добавил, что предложил возглавить администрацию Уфы мэру Нефтекамска Радмиру Мавлиеву, который в понедельник, 14 февраля, досрочно прекратил свои полномочия. «Сегодня в 17 часов состоится городской совет, где будет рассмотрено решение о назначении исполняющим обязанности Мавлиева», — сказал глава Башкирии.
Сергей Греков стал мэром Уфы в январе 2021 года, сменив на этом посту Ульфата Мустафина. До назначения на должность в течение месяца он был первым замглавы администрации города. В период с 1993 по 2000 год работал инженером, а потом на руководящих должностях в нескольких компаниях нефтяной отрасли.
Ранее стало известно, что глава администрации Евпатории Роман Тихончук по результатам оценки своей деятельности и итогов работы ушел в отставку. Отмечается, что работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений.