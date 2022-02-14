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Перечислены восемь главных модных трендов 2022 года

Журнал Glamour включил в список трендов сезона одежду из сетчатой ткани и яркие цвета

Фото: Avalon Fashion / Legion-media

Модные редакторы перечислили предметы гардероба и стилевые решения, которые обретут широкую популярность в 2022 году. Подборка из восьми позиций опубликована на сайте Glamour.

Журналисты проанализировали стритстайл-образы и показы дизайнеров, состоявшиеся в рамках Недели моды сезона осень-зима 2022-2023, и составили список одежды, аксессуаров и обуви, которые станут актуальными в нынешнем сезоне. Известно, что дефиле различных брендов проходили с 1 по 4 февраля в Копенгагене.

Например, в список главных трендов включили монохромные белые наряды, а также одежду ярких цветов, таких как оранжевый, неоновый зеленый, желтый, красный. Помимо этого, модными станут вещи из сетчатой ткани, которые представлены в ассортименте марок Gestuz, A.Roege Hove и Kerne.Milk.

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Согласно материалу, популярностью начнут пользоваться стеганая верхняя одежда и оверсайз-шарфы: данные предметы гардероба появились в линейках Day Birger et Mikkelsen, Samsoe Samsoe, Holzweiler, Baum Und Pferdgarten, Munthe и Henrik Vibskov. Помимо этого, специалисты посоветовали читателям обратить внимание на дутую обувь, в частности ботинки-луноходы.

Редакторы также выделили одежду с низко спущенными рукавами, например платья, свитера и плащи. По мнению экспертов, трендовым станет и модное понятие drouser — сочетание слов dress («платье») и trouser («брюки»). «Просто наденьте платье поверх брюк, чтобы добиться такого эффекта», — пояснили авторы материала.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Майя Пономаренко
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