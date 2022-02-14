В США призвали Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних кризисов

В США растет масштаб внутренних проблем и кризисов. Известный лозунг времен войны во Вьетнаме «Возвращайся домой, Америка!» снова стал актуальным среди населения Соединенных Штатов. Об этом сообщает колумнист журнала The American Conservative, политик и публицист Патрик Бьюкенен.

«Мы были "незаменимой нацией". Мы могли навязать нашу "благожелательную глобальную гегемонию" всему человечеству. И вот мы решили создать "новый мировой порядок", погрузившись в последовательные войны в Ираке, на Балканах, в Афганистане, снова в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене. Мы истекали кровью до того момента, пока половина населения не повторила лозунг кампании [кандидата в президенты США] Джорджа Макговерна 1972 года: "Возвращайся домой, Америка"»,— пишет автор.

Бьюкенен считает, что на фоне разочарования населения от провалов во внешней политике, американские граждане должны призвать Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних проблем.

По мнению автора, баланс сил меняется в пользу геополитических оппонентов США: России, Китая, КНДР и Ирана. Попытка сдерживания такого большого числа противников, а также огромные военные расходы привели к формированию государственного долга, который превышает объем всей экономики страны. В Штатах усиливается социальное неравенство, остается заметной проблема расизма, растет количество мигрантов и заболевших COVID-19.

Бьюкенен приходит к выводу, что единственный выход из этой ситуации — оставить мечты об ушедшей эпохе мировой гегемонии США. Он считает маловероятным сценарий, при котором США сможет пройти такой продолжительный «стресс-тест» без больших потерь.

2 февраля стало известно, что государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов. Такие цифры раскрыло Министерство финансов страны. Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время его существования.

Ранее обозреватели американской газеты New York Times заявили, что потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, способны привести к «финансовой панике» и нанести серьезный удар по экономике США и всего мира.