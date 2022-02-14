Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британский маршал показался соседям с голым задом и лишился службы

Маршала Королевских ВВС Тернера отстранили после того, как он показался голым соседям

Фото: Phil Noble / Reuters

Заместителя командующего Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Эндрю Тернера отстранили от службы после того, как он прогулялся голым в своем саду. Об этом сообщает The Sun.

На британского военного в полицию пожаловались его соседи, которые испугались увиденного. По их словам, Тернер стоял обнаженный в своем саду и наблюдал за ними. Затем он развернулся и, ничем не прикрываясь, пошел назад к себе в дом. Дом маршала в Беркшире оценивают в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 145 миллионов рублей).

Лишившемуся службы военному провели допрос в полиции. Позже маршала обязали извиниться перед соседями. Он написал письмо, которое состояло из одной строчки, что не удовлетворило пострадавших. В сообщении всем командирам баз ВВС сообщалось, что Тернер покинул должность по личным обстоятельствам.

Согласно сайту Королевских ВВС, Тернер учился в Оксфорде и Королевском колледже Лондона. Он получил степень магистра международных отношений, степень магистра стратегических исследований и первую степень в области океанографии и космологии. В качестве пилота он управлял 87 видами воздушных судов, налетав более 5100 часов за карьеру.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МОК отменит награждение на Олимпиаде в случае попадания Валиевой на пьедестал
Названы самые дорогие города для романтического свидания
В Германии раскрыли сроки снятия коронавирусных ограничений
Зюганов раскрыл причины госпитализации
Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского
В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР
Посольство Украины заявило о провокационных интерпретациях высказывания о НАТО
Ведущая Первого канала оценила предложение запретить День святого Валентина
Названа дата консультаций в рамках Венского документа по запросу Украины
Перечислены возможные пути попадания запрещенного препарата в пробу Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.