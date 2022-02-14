Британский маршал показался соседям с голым задом и лишился службы

Заместителя командующего Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Эндрю Тернера отстранили от службы после того, как он прогулялся голым в своем саду. Об этом сообщает The Sun.

На британского военного в полицию пожаловались его соседи, которые испугались увиденного. По их словам, Тернер стоял обнаженный в своем саду и наблюдал за ними. Затем он развернулся и, ничем не прикрываясь, пошел назад к себе в дом. Дом маршала в Беркшире оценивают в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 145 миллионов рублей).

Лишившемуся службы военному провели допрос в полиции. Позже маршала обязали извиниться перед соседями. Он написал письмо, которое состояло из одной строчки, что не удовлетворило пострадавших. В сообщении всем командирам баз ВВС сообщалось, что Тернер покинул должность по личным обстоятельствам.

Согласно сайту Королевских ВВС, Тернер учился в Оксфорде и Королевском колледже Лондона. Он получил степень магистра международных отношений, степень магистра стратегических исследований и первую степень в области океанографии и космологии. В качестве пилота он управлял 87 видами воздушных судов, налетав более 5100 часов за карьеру.