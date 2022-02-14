Россиянам назвали основные симптомы проблем с почками

На ранних стадиях проблем с почками недомоганий обычно не возникает, но стоит относиться с осторожностью к появлению сонливости, вялости, снижению аппетита, тошноте и бледности кожных покровов. Основные симптомы, по которым можно заподозрить у себя опасное заболевание, назвал российский врач-нефролог, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й Городской клинической больницы в Москве Владимир Виноградов. Его слова в понедельник, 14 февраля, приводит «Говорит Москва».

Специалист уточнил, что такие признаки могут наблюдаться у человека при нарастании креатинина и мочевины в крови. Если почки работают плохо, они не смогут вывести их в полном объеме. «Креатинин и мочевина нас отравляют, поэтому появляются такие симптомы», — пояснил он.

Медик отметил также, что на функционирование почек влияют сопутствующие патологии, в частности диабет и гипертония.

«Чаще всего симптомы проявляются при хронической болезни почек, когда это уже четвертая-пятая стадии», — уточнил специалист.

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил, что единственный способ вовремя выявить рак — это пройти своевременное обследование у врача.