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Вирусолог назвал достаточное для защиты от дельта-штамма количество антител

Вирусолог Нетесов заявил, что антитела в количестве 2000 BAU помогут защититься от дельты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чтобы защититься от заражения дельта-штаммом достаточно иметь антитела в количестве 2000 BAU. Об этом заявил в программе «Посоветуйте, доктор!» на Радио России член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов.

Он отметил, что пока есть разночтения, больше 1000 или более 2000 BAU надо, чтобы не заболеть вариантом дельта. Относительно омикрона такой статистики не набрано, заметил Нетесов.

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«Чтобы не заболеть, там, наверное, вообще запредельный уровень, а для того, чтобы не было тяжелого течения, абсолютно точно выше 2000 BAU», — допустил член-корреспондент РАН.

Ранее главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркивала, что уровень антител к коронавирусу можно будет не измерять, если он станет сезонным заболеванием. Лысенко оценила необходимость следить за антителами к COVID-19 в будущем и разрешила не измерять их при переходе вируса в сезонную болезнь. Она подчеркнула, что это не обусловлено напрямую распространением омикрон-штамма. Необходимость измерять антитела пропадет благодаря массовой вакцинации граждан и большому количеству переболевших.

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Анна Щербакова
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