Москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте Nike
Москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте бренда спортивной одежды Nike. Об этом сообщает РИА Новости.
Житель столицы Евгений Смирнов подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. По мнению мужчины, на сайте марки практически полностью отсутствуют манекенщики европеоидной расы.
Известно, что европейская пресс-служба Nike не ответила на просьбу журналистов дать комментарий по поводу случившегося.
В 2019 году тучный манекен в магазине спортивной одежды Nike разозлил покупателей. Таким образом компания решила преобразить один из торговых залов, посвященный разнообразию и инклюзивности спорта. Однако некоторые клиенты негативно восприняли мероприятие, посчитав, что в Nike пропагандирует ожирение. «Мне не нравится нормализация нашего нездорового общества», — высказывались пользователи в Twitter.