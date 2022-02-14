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Москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте Nike

Житель Москвы пожаловался на спортивный бренд Nike из-за отсутствия европеоидных моделей

Фото: Nike

Москвич пожаловался на отсутствие белых моделей на русскоязычном сайте бренда спортивной одежды Nike. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель столицы Евгений Смирнов подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. По мнению мужчины, на сайте марки практически полностью отсутствуют манекенщики европеоидной расы.

Известно, что европейская пресс-служба Nike не ответила на просьбу журналистов дать комментарий по поводу случившегося.

В 2019 году тучный манекен в магазине спортивной одежды Nike разозлил покупателей. Таким образом компания решила преобразить один из торговых залов, посвященный разнообразию и инклюзивности спорта. Однако некоторые клиенты негативно восприняли мероприятие, посчитав, что в Nike пропагандирует ожирение. «Мне не нравится нормализация нашего нездорового общества», — высказывались пользователи в Twitter.

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Айсель Эюбова
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