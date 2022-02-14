Известный российский комик рассказал о мыслях об эмиграции

Известный российский стендап-комик, резидент московского Stand-Up Club №1 Сергей Орлов признался, что у него возникали мысли об эмиграции. Юморист отметил, что задумывался об отъезде из России на фоне проблем с законом у комиков и критики их шуток со стороны общественности. Об этом он рассказал в интервью проекту «Вписка», выпуск которого доступен на YouTube.

«Если честно, задумывался [об эмиграции]. Невозможно об этом не задумываться, когда такое происходит», — заявил Орлов. Стендапер добавил, что не рассматривал какую-то конкретную страну для переезда, однако представлял, как ему бы пришлось «бежать» из страны. Вместе с тем юморист подчеркнул, что не хотел бы вынужденно эмигрировать, так как любит Москву и Россию.

Орлов также поделился предположением о том, почему широкая публика и правоохранительные органы в последнее время заинтересовались творчеством юмористов. Комик объяснил это популярностью стендапа. «Больше привлечения внимания со стороны зрителей, соответственно, среди зрителей находятся люди, которые интересуются также и стороной идеологической», — счел он.

Ранее о мыслях покинуть Россию рассказал популярный стендап-комик, бывший участник проекта Stand Up на телеканале ТНТ Дмитрий Романов. Юморист также заявил, что у его семьи есть много неразрешимых вопросов, связанных со сменой места жительства.