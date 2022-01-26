Известный комик рассказал о мыслях об эмиграции из России

Известный стендап-комик и бывший участник проекта Stand Up на телеканале ТНТ Дмитрий Романов признался, что у него возникают мысли об эмиграции из России. Об этом он рассказал в интервью журналу Glamour Russia, видео доступно на YouTube.

«Постоянно думаю об эмиграции, даже переезжал в Испанию и жил там полгода», — поделился Романов. Вместе с тем комик добавил, что, так как его деятельность тесно связана с живыми выступлениями для русскоговорящих людей, переезд за границу будет для него менее выгодным финансово, нежели дальнейшее развитие в России.

Романов отметил, что именно поэтому старается видоизменить способ заработка. «Я постепенно осваиваю заработок не только офлайн, но и онлайн, для того чтобы потом, когда я в следующий раз захочу эмигрировать, я уже был лучше к этому готов», — объяснил юморист.

Романов также отметил, что другим препятствием для эмиграции является тот факт, что его жена не хочет переезжать. По словам юмориста, у его семьи есть много неразрешимых вопросов, связанных со сменой места жительства.

Ранее Дмитрий Романов рассказал о гонораре, который получает за участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Комик назвал свой заработок на шоу очень небольшими деньгами.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе. Играл в составе сборной КВН «Республика Шкид». В 2010 году комик переехал в Москву. Он участвовал в проектах Stand Up, «Смех без правил», «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с ТНТ Романов начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Юморист выступает с концертами, выпускает подкасты и другие видео на YouTube.