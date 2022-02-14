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В России предложили отменить комиссию за ряд переводов

Политолог Орлов призвал отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы

Фото: Pixabay

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить комиссию за переводы физических лиц внутри одного банка. Соответствующее письмо он направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

Орлов отметил, что в условиях пандемии ограничение контактов служит одним из способ снижения уровня заболеваемости COVID-19 в России. Интернет-ресурсы и системы интернет-банкинга также помогают бороться с коронавирусом, поскольку они помогают россиянам совершать дистанционные поступки и переводить средства близким, оплачивать аренду жилья.

Однако политолог отметил, что ряд кредитных организаций взимают комиссии за внутрибанковские переводы денежных средств между физлицами. Из-за этого россияне теряют финансы при онлайн-операциях или выбирают использование наличных. Поэтому он призвал отменить комиссию при осуществлении таких переводов.

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«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами», — подчеркивается в письме Орлова к Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что перевод денег из России решили упростить. Центробанк предложил внедрить в функциональность Системы быстрых платежей (СБП) трансграничные платежи в 2022 году.

Марина Совина
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