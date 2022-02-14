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США озаботились поддержкой Китаем российской политики

Представитель Пентагона Кирби: США обеспокоены поддержкой Китая действий России в Европе

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая российских действий в Европе. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он прокомментировал совместное заявление двух стран, принятое по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине. Пресс-секретарь военного ведомства отметил, что Вашингтон озабочен позицией КНР касательно политики Москвы и оценивает ее как «дестабилизирующий фактор безопасности». «Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе», — сказал Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем. Взаимодействие двух стран он назвал образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.

Позднее высокопоставленный чиновник в американской администрации обвинил Москву и Пекин в том, что они работают над тем, чтобы навредить Вашингтону. Он отметил, что недавняя встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.

Марина Совина
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