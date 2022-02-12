В Вашингтоне озаботились взаимодействием Москвы и Пекина

Власти США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Китая на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

По мнению высокопоставленного чиновника в американской администрации, Москва и Пекин работают над тем, чтобы навредить Вашингтону. Он отметил, что недавняя встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.

Ранее Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем. Взаимодействие двух стран он назвал образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.