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В Вашингтоне озаботились взаимодействием Москвы и Пекина

Сотрудничество России и Китая на высшем уровне обеспокоило власти США

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Китая на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

По мнению высокопоставленного чиновника в американской администрации, Москва и Пекин работают над тем, чтобы навредить Вашингтону. Он отметил, что недавняя встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.

Ранее Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем. Взаимодействие двух стран он назвал образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.

Ксения Назарова
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