Украинская полиция перешла на усиленный режим работы

Национальная полиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы, который будет действовать с 14 по 19 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В эти дни нацполиция увеличит число патрулей, которые будут обеспечивать безопасность и порядок на улицах, а также развернет дополнительные центры для мониторинга обстановки в стране. Кроме того, полицейские возьмут под охрану объекты критической инфраструктуры, здания органов государственной власти и местного самоуправления.

В полиции подчеркнули, что введение особого режима — это не повод для паники, а мера безопасности.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинские силовики и спецслужбы готовы к любому варианту развития событий в стране и не допустят повторения событий 2014 года, таких как захват административных зданий.

В последние месяцы со стороны Киева и Запада звучат заявления о готовящемся российском вторжении на Украину. В США уверены, что оно может случиться в ближайшее время. При этом Москва неоднократно отрицала наличие агрессивных планов.