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Украинская полиция перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы с 14 по 19 февраля

Фото: Depositphotos

Национальная полиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы, который будет действовать с 14 по 19 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В эти дни нацполиция увеличит число патрулей, которые будут обеспечивать безопасность и порядок на улицах, а также развернет дополнительные центры для мониторинга обстановки в стране. Кроме того, полицейские возьмут под охрану объекты критической инфраструктуры, здания органов государственной власти и местного самоуправления.

В полиции подчеркнули, что введение особого режима — это не повод для паники, а мера безопасности.

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В последние месяцы со стороны Киева и Запада звучат заявления о готовящемся российском вторжении на Украину. В США уверены, что оно может случиться в ближайшее время. При этом Москва неоднократно отрицала наличие агрессивных планов.

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Алиса Реброва
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