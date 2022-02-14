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На Украине пообещали расстреливать «Гиркиных» без предупреждения

Глава МВД Украины пообещал не допустить повторения 2014 года и событий в Славянске

Фото: страница Дениса Монастирського в Facebook

Украинские силовики и спецслужбы готовы к любому варианту развития событий в стране и не допустят повторения событий 2014 года, таких как захват городской администрации в Славянске. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его обращение публикует Telegram-канал «Инсайдер UA».

Глава МВД призвал украинцев сохранять спокойствие на фоне слухов о скором «вторжении» российских войск в пределы страны, отметив, что безопасность ее жителей ежедневно защищают около 300 тысяч полицейских и сотрудников национальной гвардии.

«Если какой-то Гиркин (имеет в виду бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелковаприм. "Ленты.ру") попытается захватить административные здания, он будет расстрелян спецназом без предупреждения», — заявил Монастырский.

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Бои за Славянск в Донецкой области велись с апреля по начало июля 2014 года. Они начались после того, как ополченцы заняли здание городской администрации, а жители города провозгласили себя частью ДНР. Вооруженные силы Украины четырежды пытались взять город штурмом, но вошли в него только после отступления противника.

14 февраля представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления ВСУ в случае обострения конфликта. В частности, начальник управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечал, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.

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Алевтина Запольская
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