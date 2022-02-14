В Госдуме назвали последствия 1990-х годов

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал последствия 1990-х годов, с которыми граждане России не могут справиться до сих пор. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его утверждению, первым можно выделить социальные лифты. На данный момент все больше россиян беспокоят вопросы социального неравенства, благополучия, расизма, этнической и религиозной нетерпимости в том числе, отметил Выборный.

Второй проблемой, по его словам, является большой разрыв в достатке и доходах граждан. «Важно стремиться к тому, чтобы у людей на разных этапах жизни были равные стартовые условия и больше социальных прав и гарантий», — уточнил депутат.

Третьей проблемой являются коррупция и кумовство. Многие понимают, в чем особенности, например, рабочей династии, когда отец передает мастерство сыну, и той династией, когда директор при приеме на работу отдает предпочтение своим родственникам.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что страна в начале 1990-х имела ряд проблем: обанкротившийся бюджет, «деревянный рубль» и полностью разрушенная система госвласти. Их смог решить первый глава государства Борис Ельцин, подчеркнул он.