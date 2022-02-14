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Экономика

В Германии назвали бессмысленным затягивание сертификации «Северного потока-2»

Депутат из ФРГ Дагделен назвал неприемлемыми требования США остановить «Северный поток-2»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен назвал бессмысленным затягивание сертификации российского газопровода «Северный поток-2» и заявил, что требования США остановить проект неприемлемы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке «Северного потока-2» являются «неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров».

«Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа», — предположил политик.

По его мнению, платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут граждане ФРГ.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что не видит объективных причин для затягивания сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, газопровод строился «в соответствии с нормами еэсовского законодательства», однако изначально согласованные правила неоднократно менялись со стороны Евросоюза, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов.

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено.

Марина Совина
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