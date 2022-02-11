Россия не увидела причин затягивания сертификации «Северного потока-2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что не видит объективных причин для затягивания сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — заявил посол РФ в ФРГ.

По его словам, газопровод строился «в соответствии с нормами еэсовского законодательства», однако изначально согласованные правила неоднократно менялись со стороны Евросоюза, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов.

Ранее в Германии назвали условие для возобновления сертификации «СП-2». Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон подчеркнул, что для возвращения к процедуре нужны соответствующие документы.

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено.