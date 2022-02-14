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Кудрявцева рассказала об устроенном ею потопе

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что однажды устроила потоп в квартире
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как однажды случайно устроила недельный потоп в своей квартире. Историю о том, как ей пришлось делать ремонт, который обошелся в 60 тысяч рублей, она вспомнила в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам Кудрявцевой, инцидент произошел в ее отсутствие. «Меня не было в Москве. В квартирах выключили горячую воду. У меня был бойлер, и я забыла выключить кран. Пошла вода», — рассказала она. Звезда отметила, что кипяток лился неделю, однако до соседей вода не дошла.

Как уточнила телеведущая, когда она после возвращения в столицу зашла домой, квартира была затоплена по колено. «В итоге за ремонт я отдала свыше 60 тысяч рублей», — призналась Кудрявцева.

Ранее телезвезда вспомнила, как у нее украли первую иномарку Mustang. По словам Кудрявцевой, она долго копила на автомобиль и даже продала старую «восьмерку», чтобы купить его.

Асель Минбаева
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