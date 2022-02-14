Китаю предрекли проблемы из-за вопроса о преемнике Си Цзиньпина

Китай может столкнуться с волнениями и разногласиями в политической элите страны из-за существующей неопределенности в вопросе о будущем преемнике председателя КНР Си Цзиньпина. Такие проблемы стране предрекло The New York Times.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин, в ожидании своего следующего срока во главе государства, не стремится называть имя политика, который мог бы стать его преемником когда он все-таки решит оставить высшую государственную должность Китая. Таким образом, он, возможно, укрепит свои позиции перед тем, как баллотироваться на третий срок, а также получит больше времени, чтобы приглядеться к потенциальным наследникам в его окружении, пишет газета. Однако в то же время это может способствовать росту недовольства во внутрипартийных кругах.

По словам эксперта Бо Чжиюэ, специализирующегося на внутренней политике Китая, Си Цзиньпин уже столкнулся с дилеммой: он должен начать продвигать ряд политиков, которые могли бы в дальнейшем заменить его на посту председателя КНР, однако не желает поддерживать кого-то слишком активно, чтобы не лишиться влияния. При этом те, кто ранее считался фаворитом, в том числе член Политбюро ЦК КПК Чэнь Миньэр, будут уже слишком стары, чтобы претендовать на роль наследника Си Цзиньпина в 2027 году. В результате главе КНР придется выбрать преемника из числа более молодых политиков, которые пока недостаточно проверены.

Предполагается, что Си Цзиньпин может ввести потенциальных кандидатов в более узкий круг постоянного комитета Политбюро, как это делали его предшественники, или же включить их в расширенный состав Политбюро. Скорее всего, председатель КНР сделает ставку на лояльных чиновников в возрасте от 50 до 60 лет, многие из которых в настоящее время занимают должности руководителей провинций.

Также возможен сценарий, при котором Си Цзиньпин останется во главе Китая еще не на пять лет, а на десять и дольше. В таком случае потенциального преемника будут выбирать из числа еще более молодых политиков, которые в настоящее время работают в различных министерствах и местных администрациях и еще не успели заявить о себе на более высоком уровне.

В 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправки в конституцию, разрешающие избираться на пост председателя КНР без ограничений каждые пять лет. Таким образом, Си Цзиньпин фактически получил право занимать должность пожизненно.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. В ноябре 2017 года он был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.