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Лавров заявил о пренебрежении к России после послания о неделимости безопасности

Лавров заявил, что Россия не получила ответов на послание о неделимости безопасности

Фото: Globallookpress.com

Никто из адресатов послания России о неделимости безопасности не ответил Москве, что свидетельствует о пренебрежении со стороны представителей других государств. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я получил ответ неудовлетворительный. Никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание», — отметил министр.

Вместо этого, уточнил Лавров, Москва получила «две маленькие бумажки от чиновника [Йенса] Столтенберга, генсека НАТО, и вторую — от чиновника [Жозепа] Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы», в которых Россию призывали не волноваться и заняться обеспечением деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее Лавров направил министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки послание, в котором изложил представление российской стороны о принципе неделимой безопасности. По его словам, он надеялся получить оперативную реакцию от каждой страны.

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Варвара Кошечкина
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