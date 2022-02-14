Актер Прилучный рассказал о последствиях драки в 2020 году

Российский актер Павел Прилучный, ставший участником драки в Калининграде в ноябре 2020 года, рассказал о последствиях потасовки в эфире шоу «Ты не поверишь» на канале НТВ.

По словам 34-летнего артиста, восстановление после инцидента было тяжелым. Он заявил, что перенес несколько операций на лицо. Сейчас у Прилучного стоит четыре пластины.

«После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть. Я очень рад, что она отошла», — рассказал звезда сериала «Закрытая школа».

О драке стало известно в ноябре 2020 года. Тогда появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.