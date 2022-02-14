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В России нашли спасение от высоких цен на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать производство стройматериалов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России необходимо развивать производство строительных материалов. Такое спасение от высоких цен на товары нашел вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости».

По мнению чиновника, некоторые заводы по производству стройматериалов располагаются слишком далеко от строящихся объектов, из-за чего перевозка занимает слишком много времени, а логистические проблемы ведут к подорожанию товара.

«Меня серьезно беспокоит эта тема. Я уже точно вижу, что по географии баланс не сводится», — заявил Хуснуллин и добавил, что в некоторых местах не хватает производства кирпича, а в других наблюдается дефицит комплектующих для быстровозводимых домов. «Или, условно, карьер находится в одном месте, а стройка в другом. Значит, нужно карьеры дополнительно развивать, чтобы логистику сократить», — предложил он.

Рост стоимости стройматериалов стал проблемой при реализации госконтрактов: цена, прописанная в контракте, не соответствует реальным затратам производителей. В 2021 году около 20 процентов госконтрактов были расторгнуты, при этом в 2020 году их доля составляла 17,9 процента, а в 2019 — 15,3 процента. В 2021 году Хуснуллин уже комментировал стремительный рост цен на стройматериалы — тогда он обвинил монополию на рынке и картельный сговор.

Александра Мирошникова
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