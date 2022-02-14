Кремль анонсировал переговоры Путина и Лукашенко на этой неделе

Переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко запланированы на текущей неделе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 14 февраля, «Интерфакс».

В ответ на уточняющий вопрос о том, планируется ли на данной встрече обсудить график ввода российских вооруженных сил на территорию Белоруссии, Песков призвал не забегать вперед.