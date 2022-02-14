Зюганов раскрыл причины госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что причиной его профилактического лечения стала повышенная температура. Причины госпитализации он раскрыл в разговоре с РБК.

«Два дня назад поднялась температура, я решил профилактироваться», — уточнил он. В настоящее время политик чувствует себя нормально. Давление, по его словам, тоже в норме и в целом все анализы хорошие.

Однако председатель КПРФ не ответил прямо на вопрос о том, положительный или отрицательный у него тест на COVID-19. «Он у хроников быстрее развивается, они его могут не чувствовать», — заключил он.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Его доставили в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, председателю партии сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.