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«Коктейль» из вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» признали безопасным

РФПИ признал безопасным комбинированное применение вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Комбинированное применение вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и российской «Спутник Лайт» является безопасным. Это признал Российский фонд прямых инвестиций по итогам промежуточных результатов второй фазы клинических исследований по оценке безопасности препаратов от COVID-19, сообщается на сайте РФПИ.

В исследованиях «коктейля» из вакцин приняли участие 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане. «Комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"», — говорится в сообщении.

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За участниками исследования наблюдали в течение 57 дней. Мониторинг дал высокие показатели безопасности. За время наблюдения не было зарегистрировано серьезных нежелательных последствий, пояснили представители РФПИ.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что предварительные данные комбинированного применения вакцин подтвердили правильность использования различных препаратов для повторной прививки.

РФПИ, Центр имени Гамалеи, компании AstraZeneca и «Р-Фарм» ранее первыми в мире запустили программу клинических исследований. С ее помощью удается оценивать комбинированное применение разных аденовирусных вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что трехкратная схема введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» предназначена для пациентов с ослабленным иммунитетом. Такую категорию людей назвали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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Анна Щербакова
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