В России зафиксируют стоимость ритуальных услуг

В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги по регионам. Соответствующее положение о госрегулировании их стоимости предполагает законопроект о похоронном деле, сообщили «Известия».

Законопроект о похоронном деле, который предполагает, что эти услуги будут контролироваться государством, 10 февраля был внесен в экспертный совет фракции «Единая Россия». Согласно новой инициативе, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них. Кроме того, проект предполагает создание перечня недобросовестных организаций. Реестры станут доступны для всех россиян.

Согласно законопроекту, в РФ будет установлена предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Также документ предполагает, что предельные цены будут установлены на устройство мест захоронения и уход за ними.

Указанный перечень услуг по погребению будет предоставлен населению бесплатно. После этого ритуальные компании затем смогут получать компенсацию от власти в размере, не превышающем 6964,68 рубля. Эта сумма будет индексироваться каждый год.

7 февраля депутаты Государственной Думы сообщили о планах рассмотреть в феврале законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». По новому документу ритуальные услуги смогут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления.