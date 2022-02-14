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Вирусолог исключил вытеснение омикрон-штамма дельтой

Вирусолог Волчков заявил, что вспышка дельты уже сформировала иммунитет в большом объеме
Павел Волчков

Павел Волчков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков исключил в беседе с «Известиями» вытеснение омикрон-штамма дельтой.

По словам специалиста, пока он не видел ни одного подтвержденного случая, чтобы человек после омикрона заразился дельтой. «Да, омикрон не формирует высокий титр антител в крови, но появляется локальный иммунитет там, куда, собственно, и залетает инфекция — в верхних дыхательных путях. Этого достаточно, чтобы предотвратить заражение», — заявил он.

Вирусолог напомнил, что предыдущая вспышка дельты уже сформировала иммунитет в большом объеме, и этого достаточно, чтобы она не повторилась.

Ранее Волчков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19. По словам специалиста, если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» — Китае или странах Южной Азии.

Марина Совина
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