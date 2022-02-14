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Политолог назвал встречу Путина с Лавровым сигналом россиянам

Политолог Калачев: встреча Путина и Лаврова указала на миролюбивость России

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Открытая для СМИ часть встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым является сигналом россиянам, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Ее основной посыл заключается в том, что власти продолжат договариваться по гарантиям безопасности со странами НАТО. Своим мнением политолог поделился с «Лентой.ру».

Конфликт России с Украиной широко обсуждается, и это случай, когда российское общество не хочет верить даже в возможность войны, считает политолог. Поэтому слова Путина на встрече с Лавровым можно считать направленными на людей, которые не хотят боевых действий.

Во-вторых, эта встреча была попыткой выбить почву из-под ног тех, кто утверждает, что Россия — заведомо агрессор, и что война неизбежна, считает политолог. «Вы говорите, что война неизбежна? Нет, мы остаемся на своих позициях, нам нужны гарантии безопасности, а не война. Мы страна миролюбивая, но готовая постоять за свои национальные интересы», — объяснил Калачев.

Во время разговора с президентом Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности в Европе, заявив, что «шанс есть всегда».

Владимир Путин также одобрил текст ответа МИД для НАТО и ЕС. Как сообщил Сергей Лавров, проект письменной реакции на сообщение альянса занял десять страниц. Сейчас дипломаты работают над финальной версией письма.

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Екатерина Смирная
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