Аналитик объяснил значимость Венского договора для США и Европы

Доктор военных наук, аналитик Константин Сивков в беседе с РЕН ТВ объяснил значимость Венского договора ОБСЕ для США и Европейского союза (ЕС). По его мнению, этот документ позволит обосновать санкции Вашингтона и Брюсселя против Москвы при их вводе без декларируемого «вторжения» России на территорию Украины.

Эксперт отметил, что договор определяет комплекс мер по повышению взаимного доверия и безопасности, которые государство имеет право предпринимать в случае ощущения угрозы со стороны другой страны. Оно может подать формальный запрос данных о характере военной деятельности вблизи своих границ, что и сделал Киев.

Если же ответа не происходит, то может быть созвано совещание двух государств, в данном случае России и Украины, с привлечением других участников Венского договора, где будет обсуждаться характер угроз и военной деятельности, а также приниматься решение об ответных мерах.

«Фактически венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств», — указал Сивков.

Он добавил, что совещание стран Венского договора может стать поводом для массированных поставок современных образцов вооружений НАТО, таких как боеприпасы, зенитные и ракетные комплексы, системы залпового огня, вплоть до возможного развертывания на Украине войск Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запросила в течение 48 часов организовать встречу с Россией и остальными членами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности.

До этого сообщалось, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обещала обратиться к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

