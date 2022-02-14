Россияне расхотели покупать квартиры в новостройках

По итогам 2021 года в 29 из 85 регионов России зафиксировали падение спроса на квартиры в новостройках — количество сделок снизилось на 9,5 процента до 196,3 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В относительном выражении наибольшее снижение спроса зафиксировали в Чечне, где было заключено на 35,8 процента меньше договоров относительного 2020 года. Жилье в новостройках расхотели покупать в Кировской и Архангельской областях — показатель упал на 34 процента и почти на 32 процента соответственно.

Число сделок уменьшилось и в Республиках Бурятия и Карелия — на 25 процентов и 22,3 процента соответственно. Показатель существенно снизился во Владимирской области (на 19 процентов), Чувашии (18,7) и Алтайском крае (14).

Ранее глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов назвал причины недоверия жителей России к новостройкам. В списке оказались страх долгостроев и некачественная отделка в новых зданиях. Покупатели также отказываются от подобных объектов из-за возможности сэкономить на приобретении вторичных квартир.