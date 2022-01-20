Россияне разлюбили покупать несуществующее жилье

Жители России стали реже покупать квартиры в домах, находящихся на стадии строительства. Нежелание россиян приобретать несуществующее жилье глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов связал с недоверием к застройщикам, пишет «Интерфакс».

По словам Абрамова, семьи опасаются, что девелопер не сможет завершить возведение комплекса или что недвижимость окажется некачественной. Среди других причин, по которым россияне разлюбили покупать квартиры на ранних этапах строительства, эксперт назвал отсутствие новостроек в интересующих районах, а также возможность сэкономить на покупке жилья на вторичном рынке.

Однако 68 процентов граждан готовы обдумать приобретение недвижимости в новом доме, если здание соответствует их требованиям по местоположению, наличию парковки и детских площадок. Около 20 процентов россиян предпочли бы купить квартиру на этапе выдачи ключей. В институте развития «Дом.рф» отметили, что после реформы о привлечении средств на счета эскроу у будущих собственников квартир стало меньше поводов для беспокойства — застройщики теперь используют кредитные деньги, а надежность стройотрасли повысилась.

Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян нацелены приобретать квартиры с отделкой. Об этом рассказали 78 процентов опрошенных семей, которые планируют в ближайшие пять лет покупку жилья в новостройках. Около 49 процентов потенциальных новоселов отдают предпочтение чистовой отделке, еще 29 процентов хотели бы выбрать квартиру с предчистовой отделкой (white box). При этом в настоящее время доля строящегося жилья с отделкой в России не превышает 40 процентов.