Россияне нацелились на квартиры особого типа

Приобрести жилье с отделкой хотели бы 78 процентов российских семей, планирующих покупку квартиры в новостройке в ближайшие пять лет. О том, что россияне нацелились на недвижимость этого типа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом развития «Дом.рф» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Большинство (49 процентов) потенциальных новоселов отдают предпочтение чистовой отделке, еще 29 процентов хотели бы выбрать квартиру с предчистовой отделкой (white box). При этом в настоящее время доля строящегося жилья с отделкой в России не превышает 40 процентов, подсчитали в «Дом.рф».

Эксперты отмечают, что квартиры с ремонтом пользуются особым спросом, так как в них можно сразу заселиться и жить. «Эта опция удобна для всех: и для тех семей, которые вложили в покупку квартиры последние средства и уже не располагают дополнительными деньгами на ремонт, и для покупателей жилья бизнес-класса, которые не хотят ждать завершения долгих отделочных работ», — поясняют в «Дом.рф».

Ранее были раскрыты траты россиян на ремонт жилья. В среднем семьи занимают в банках на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев. При этом женщины активнее берут кредиты на приведение жилья в порядок: на них приходится 60 процентов всех соответствующих заявок, оставшиеся 40 процентов — на мужчин.