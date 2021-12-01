Россияне нацелились на квартиры особого типа

Приобрести жилье с отделкой хотели бы 78 процентов российских семей, планирующих покупку квартиры в новостройке в ближайшие пять лет. О том, что россияне нацелились на недвижимость этого типа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом развития «Дом.рф» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Большинство (49 процентов) потенциальных новоселов отдают предпочтение чистовой отделке, еще 29 процентов хотели бы выбрать квартиру с предчистовой отделкой (white box). При этом в настоящее время доля строящегося жилья с отделкой в России не превышает 40 процентов, подсчитали в «Дом.рф».
Эксперты отмечают, что квартиры с ремонтом пользуются особым спросом, так как в них можно сразу заселиться и жить. «Эта опция удобна для всех: и для тех семей, которые вложили в покупку квартиры последние средства и уже не располагают дополнительными деньгами на ремонт, и для покупателей жилья бизнес-класса, которые не хотят ждать завершения долгих отделочных работ», — поясняют в «Дом.рф».
Ранее были раскрыты траты россиян на ремонт жилья. В среднем семьи занимают в банках на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев. При этом женщины активнее берут кредиты на приведение жилья в порядок: на них приходится 60 процентов всех соответствующих заявок, оставшиеся 40 процентов — на мужчин.