Агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо, который работал в США до 1998 года, рассказал, с какими трудностями он столкнулся после возвращения на родину, а также назвал главное слабое место американцев — неспособность распознать где правда, а где ложь.

«Скучаю по хорошим, миролюбивым американцам, с которыми был знаком и с которыми можно было разговаривать, несмотря на разницу во взглядах. Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда», — отметил бывший шпион.

Кроме того он признался, что вернувшись домой он стал скучать по своим друзьям-кубинцам, которые перебрались в Штаты, в основном, по экономическим причинам. Также агент кубинской контрразведки добавил, что испытывает ностальгию по некоторым блюдам, которыми питался в США, в частности — бифштексу и устрицам.

Ранее американский политолог Девид Хендриксон заявил, что разведка США выдумала войну на Украине. По мнению Хендриксона, Вашингтон раздул историю о якобы готовящемся нападении России на Украину, чтобы остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» — это принесло немалую прибыль заинтересованным в продаже сжиженного природного газа (СПГ).