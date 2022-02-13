Американски политолог обвинил власти США в выдумывании войны на Украине

Американский политолог Девид Хендриксон завил, что разведка США выдумала войну на Украине. Свое мнение он выразил в статье для портала National Interest.

«Путин, говорят они, каждый день угрожает войной, нацеленной на захват Украины. Нет, это США и их подхалимы в СМИ говорят о том, что говорит и делает Путин», — написал политолог.

По мнению Хендриксона, Вашингтон раздул историю о якобы готовящемся нападении России на Украину, чтобы остановить сертификацию газопровода «Северный потока-2» — это принесло немалую прибыль заинтересованным в продаже сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, политолог отметил, что передача оружия Киеву была выгодна военно-промышленному комплексу США, а антироссийская коалиция получила согласие конгресса на полное обрывание контактов с Кремлем.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.