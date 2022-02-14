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Уролог назвал причины более частого и тяжелого течения COVID-19 у мужчин

Уролог Камалов заявил, что мужчины чаще и тяжелее болеют COVID-19

Фото: Pixabay

Врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов в беседе с радио Sputnik назвал причины, по которым мужчина болеют COVID-19 чаще, чем женщины, а также тяжелее переносят инфекцию. Он также отметил, что заболевание может повлиять на мужскую половую функцию.

«У COVID-19 наблюдается такая закономерность: где-то 60-65 процентов болеют мужчины, причем тяжелее болеют, чем женщины. Казалось бы, высокий тестостерон встречается у сильных мужчин, он имеет положительные стороны. Но при проникновении вируса в клетку он может играть отрицательную роль, создавать дополнительные "ворота" для проникновения. Может быть, тем, кто имеет риск заболеть COVID-19, можно было бы превентивно назначать определенную группу препаратов, но это пока гипотеза», — заявил специалист.

Помимо того, что течение коронавирусной инфекции у мужчин оказывается более тяжелым, после выздоровление у них могут наблюдаться временные проблемы с потенцией, добавил медик. При этом он подчеркнул, что пока нет данных о том, как COVID-19 влияет на репродуктивную систему.

Ранее врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что коронавирус может оказывать опасное воздействие на кости из-за резкого падения витамина D. Также она назвала другие факторы, которые способствуют развитию остеопороза. Среди них оказались курение, злоупотреблении алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность.

Марина Совина
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